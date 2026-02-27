Новините 27.02.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026“

Тази събота от 21:00 часа по БНТ 1 ще бъде избрана песента, с която DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ във Виена.

Софийският фестивал на науката се завръща

16-ото издание на Софийския фестивал на науката ще се проведе от 14 до 17 май в София. Тази година голямата тема е крехкостта.

Котаракът Мъри от връх Мусала е на лечение в София

Котаракът Мъри, който живее на връх Мусала, беше свален от спасители и се възстановява в софийска клиника. Скоро се очаква да се завърне обратно в своя висок дом.

НАУКА И ПРИРОДА

Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог?

Изкуственият интелект може да отговаря, но не може да замени истински приятел или психолог. Все повече хора пишат за личните си проблеми на чатботове. Но специалисти предупреждават – изкуственият интелект не познава цялата история и не вижда как се чувстваме наистина.

В космоса вече се правят кисело мляко и кефир

Астронавти приготвят кисело мляко и кефир на борда на Международната космическа станция като част от експеримента BioNutrients-3. Целта е екипажът сам да произвежда свежа и полезна храна по време на дълги мисии.

Телескопът „Джеймс Уеб“ засне мъглявината „Оголен череп“

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ на НАСА, Европейската космическа агенция и Канадската космическа агенция засне изображения на мъглявина, които поразително приличат на прозрачен космически череп, разкривайки „мозъка“ вътре.

Кои растения са безопасни за домашни любимци?

Растенията са неизменна част от домашната обстановка. Те са красиви и ни карат да се чувстваме по-спокойни. Но не всяка зеленина е добра идея ако вкъщи има четириноги съквартиранти.

СПОРТ

Кристина Григорова спечели кратката програма на Държавното първенство по фигурно пързаляне

Кристина Григорова е победител в кратката програма при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне за всички възрасти, което се провежда в Зимния дворец в София.

Лудогорец отпада от Лига Европа

Лудогорец отпадна от Лига Европа след загуба от Ференцварош. Българският шампион загуби с 0:2 като гост.