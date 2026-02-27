БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 27.02.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026“

Тази събота от 21:00 часа по БНТ 1 ще бъде избрана песента, с която DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ във Виена.

Софийският фестивал на науката се завръща

16-ото издание на Софийския фестивал на науката ще се проведе от 14 до 17 май в София. Тази година голямата тема е крехкостта.

Котаракът Мъри от връх Мусала е на лечение в София

Котаракът Мъри, който живее на връх Мусала, беше свален от спасители и се възстановява в софийска клиника. Скоро се очаква да се завърне обратно в своя висок дом.

НАУКА И ПРИРОДА

Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог?

Изкуственият интелект може да отговаря, но не може да замени истински приятел или психолог. Все повече хора пишат за личните си проблеми на чатботове. Но специалисти предупреждават – изкуственият интелект не познава цялата история и не вижда как се чувстваме наистина.

В космоса вече се правят кисело мляко и кефир

Астронавти приготвят кисело мляко и кефир на борда на Международната космическа станция като част от експеримента BioNutrients-3. Целта е екипажът сам да произвежда свежа и полезна храна по време на дълги мисии.

Телескопът „Джеймс Уеб“ засне мъглявината „Оголен череп“

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ на НАСА, Европейската космическа агенция и Канадската космическа агенция засне изображения на мъглявина, които поразително приличат на прозрачен космически череп, разкривайки „мозъка“ вътре.

Кои растения са безопасни за домашни любимци?

Растенията са неизменна част от домашната обстановка. Те са красиви и ни карат да се чувстваме по-спокойни. Но не всяка зеленина е добра идея ако вкъщи има четириноги съквартиранти.

СПОРТ

Кристина Григорова спечели кратката програма на Държавното първенство по фигурно пързаляне

Кристина Григорова е победител в кратката програма при жените на Държавното първенство по фигурно пързаляне за всички възрасти, което се провежда в Зимния дворец в София.

Лудогорец отпада от Лига Европа

Лудогорец отпадна от Лига Европа след загуба от Ференцварош. Българският шампион загуби с 0:2 като гост.

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
4
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
5
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед – какъв е ефектът върху пазара у нас?
6
В България пристигна първият кораб с аржентински слънчоглед –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: По света

Телескопът „Джеймс Уеб“ засне мъглявината „Оголен череп“
Телескопът „Джеймс Уеб“ засне мъглявината „Оголен череп“
В космоса вече се правят кисело мляко и кефир В космоса вече се правят кисело мляко и кефир
Чете се за: 01:00 мин.
Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог? Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог?
Чете се за: 01:00 мин.
19-годишният Николо Филипучи победи в категорията за нови предложения на фестивала в Сан Ремо 19-годишният Николо Филипучи победи в категорията за нови предложения на фестивала в Сан Ремо
Чете се за: 01:17 мин.
Експеримент във Виена: Деца прекараха 3 седмици без телефон и достъп до социални мрежи Експеримент във Виена: Деца прекараха 3 седмици без телефон и достъп до социални мрежи
Чете се за: 01:22 мин.
Новините 26.02.2026 г. Новините 26.02.2026 г.
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ