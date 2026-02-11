В София започва строителство на ново разширение на метрото

Започва строителство на ново разширение на метрото в София, този път в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“. Новите тунели ще помогнат на хората да се приближат по-бързо и по-лесно из града.

Работата стартира с подготовка на специална площадка за голяма машина за копаене на подземни тунели, която ще изгради новата част от третата линия на метрото.

От „Метрополитен“ уверяват, че строителството ще е внимателно, без да навреди на околната среда, а засегнатите части от парка ще бъдат възстановени и озеленени.

Новото метро означава по-малко трафик, по-чист въздух и по-удобно пътуване за всички софиянци.