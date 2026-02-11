Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова

Коментаторът на БНТ по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Павлина Филипова отличи успеха на Лора Христова на Зимните олимпийски игри, където националнат асъстезателка спечели бронз в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Филипова е четвърта в индивидуалната надпревара при жените на Игрите през 1998 г.

"Още ми държи емоцията. Беше невероятно. Предните два медала ги преживях на живо. Доста по-трудно е като гледаш. Емоцията е много по-голяма. Тайно се надявах, че Лора ще стреля добре. От началото на сезона, имаше момент, в който тя бе най-добрият стрелец в Световната купа. В биатлона очаквахме влизане в топ 10 в женското направление", сподели тя в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Според нея първата и последната стрелба на Христова са били ключови за нейното представяне.

"Това, че се готви с женския национален отбор й помага. Българската федерация по биатлон създаде прекрасни условия. Целият екип е допринесъл за този голям успех. Ключовият момент за Лора бе при първата стрелба, която мина безгрешно. Последната й стрелба премина под 25 секунди. Беше уверена в себе си. Олимпиадата е различно състезание. Не трябва да подхождаме различно към него. Лора е много лъчезарно и усмихнато дете. Нямам много допир с нея. Целият отбор е много трудолюбив. Новите състезатели са освободени психически и отворени към света. Подготовката им е много по-добра и имат по-добри условия", добави Филипова.

Успехите на Лора Христова от юношеска възраст допринасят за нейното развитие.

"Лора започва кариерата си в СК Аякс. От малка е шампионка. Млада влиза в националния отбор. На 18-години дебютира на Зимната Олимпиада преди четири години. Това, че влиза млада в националния отбор носи дивиденти. Надяваме се Лора да се представи достойно в преследването и масовия старт", допълни бившата национална състезателка.

Останалите българки - Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова останаха извън топ 50.

"Направиха доста грешки, като изключим Валентина. Надявам се, че са прегорели на този старт, макар Милена да направи един старт. Тя няма такива успехи в тази дисциплина. Надяваме се да направи добро класиране на спринта, за да има добра позиция за преследването и съответно участие на масовия старт", заяви Филипова.

Вижте цялото интервю във видеото.