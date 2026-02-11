БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Бившата национална състезателка сподели радостта си след втория бронзов медал за България.

павлина филипова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Коментаторът на БНТ по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Павлина Филипова отличи успеха на Лора Христова на Зимните олимпийски игри, където националнат асъстезателка спечели бронз в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Филипова е четвърта в индивидуалната надпревара при жените на Игрите през 1998 г.

"Още ми държи емоцията. Беше невероятно. Предните два медала ги преживях на живо. Доста по-трудно е като гледаш. Емоцията е много по-голяма. Тайно се надявах, че Лора ще стреля добре. От началото на сезона, имаше момент, в който тя бе най-добрият стрелец в Световната купа. В биатлона очаквахме влизане в топ 10 в женското направление", сподели тя в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Според нея първата и последната стрелба на Христова са били ключови за нейното представяне.

"Това, че се готви с женския национален отбор й помага. Българската федерация по биатлон създаде прекрасни условия. Целият екип е допринесъл за този голям успех. Ключовият момент за Лора бе при първата стрелба, която мина безгрешно. Последната й стрелба премина под 25 секунди. Беше уверена в себе си. Олимпиадата е различно състезание. Не трябва да подхождаме различно към него. Лора е много лъчезарно и усмихнато дете. Нямам много допир с нея. Целият отбор е много трудолюбив. Новите състезатели са освободени психически и отворени към света. Подготовката им е много по-добра и имат по-добри условия", добави Филипова.

Успехите на Лора Христова от юношеска възраст допринасят за нейното развитие.

"Лора започва кариерата си в СК Аякс. От малка е шампионка. Млада влиза в националния отбор. На 18-години дебютира на Зимната Олимпиада преди четири години. Това, че влиза млада в националния отбор носи дивиденти. Надяваме се Лора да се представи достойно в преследването и масовия старт", допълни бившата национална състезателка.

Останалите българки - Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова останаха извън топ 50.

"Направиха доста грешки, като изключим Валентина. Надявам се, че са прегорели на този старт, макар Милена да направи един старт. Тя няма такива успехи в тази дисциплина. Надяваме се да направи добро класиране на спринта, за да има добра позиция за преследването и съответно участие на масовия старт", заяви Филипова.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
23-годишната българка финишира за 42:20.1 минути, след като свали...
Чете се за: 03:22 мин.
#Днес на Игрите #Павлина Филипова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
4
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
6
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Видео

Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста, Христо Илиев счупи 48-годишен национален рекорд
Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста, Христо Илиев счупи 48-годишен национален рекорд
Спортни новини 11.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 11.02.2026 г., 20:50 ч.
Днес на Игрите 11.02.2026 г. Днес на Игрите 11.02.2026 г.
Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано/Кортина Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано/Кортина
Чете се за: 02:32 мин.
Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания
Чете се за: 01:07 мин.
Лора Христова след награждаването: Много съм щастлива, че успях да взема бронз, за мен означава много Лора Христова след награждаването: Много съм щастлива, че успях да взема бронз, за мен означава много
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ