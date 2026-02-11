БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му

Иво Никодимов
Чете се за: 04:12 мин.
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му
Пет пушки, две карабини, едно късо оръжие и два заглушителя са част от огнестрелния арсенал, за който Ивайло Иванов е имал разрешение. То е било издадено от областната дирекция на МВР в Монтана през август 2021 година. Същата полицейска служба издава и разрешителното за оръжие на Ивайло Калушев, но няколко месеца по-късно. По разпореждане на вътрешния министър се извършва проверка за начина, по който Калушев, Иванов и Николай Златков са получили разрешения за притежание на оръжие.

Всеки навършил 18 години, психически здрав и неосъждан за умишлено престъпление, преминал през курс за боравене с оръжие може да получи разрешение за притежание на оръжие.

Венцислав Рангелов, бивш началник „Контрол на общоопасните средства“ в СДВР: "Но първо трябва да изясните за какви цели, това е основното, за какви цели са придобити тези оръжия."

През август и ноември 2021 година сдружението "Национална агенция за контрол на защитени територии" не е било регистрирано и дейността му не може да бъде посочена като необходимост за притежанието на регистрираните от Ивайло Иванов и Ивайло Калушев оръжия.

Венцислав Рангелов, бивш началник „Контрол на общоопасните средства“ в СДВР: "Ако са физически лица, може да кажем, че могат да придобият толкова количество оръжие за ловни цели."

На този етап няма данни някой от двамата да е имал ловен билет. Освен това дейността им е насочена към опазване на природата и борба с бракониерството, а не към насърчаване на ловната дейност. А в арсенала на Ивайло Иванов има пушка помпа, автоматични и картечни пистолети, които не са ловни. Той е получил разрешителното си в Монтана, тъй като там постоянният му адрес. Там по постоянен адрес през октомври 2021 се регистрира и Ивайло Калушев. Вади си лична карта на този адрес и около две седмици по-късно - на 1 ноември получава разрешително за оръжие пак от Областната дирекция на МВР в Монтана за два пистолета, които не са ловни - единият е "Глок", а другият "Колт - Анаконда" - 44 калибър. И двете оръжия са бойни.

Венцислав Рангелов, бивш началник „Контрол на общоопасните средства“ в СДВР: "Всяка административна структура, срокът и за издаване на какъвто и да е документ е едномесечен."

На 19 февруари 2024 година с разрешение за притежание на пистолет "Хеклер и Кох" се сдобива и 19 годишния тогава Николай Златков. Немското оръжие е предназначено за полицески сили и военни. Неговият пистолет е едно от оръжията, намерен край телата на тримата мъже до бившата хижа "Петрохан". Другите оръжия там са на Ивайло Иванов. А двата пистолета на Калушев са намерени в кемпера на Околчица. Освен по всички версии за убийства и самоубийства, разследващите работят и по всички версии за евентуални мотиви.

Тони Тодоров, зам.-министър на вътрешните работи: "Трябва много задълбочена работа, тя няма да се свърши за една-две или три седмици. Така че всяка една подробност по разследването е много важна и тя ще бъде запазена до момента, в който не се изясни обективната истина."

Според данните от аутопсията, изстрелите в кемпера са произведени именно с пистолета "Колт - Анаконда", собственост на Калушев.

# Ивайло Калушев #случая "Петрохан" #разрешително #оръжия

