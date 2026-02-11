Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията

Случаят „Петрохан“ предизвика множество обществени реакции и конспиративни теории. В "Денят започва" психиатърът д-р Веселин Герев и бившият заместник-градски прокурор на София Роман Василев коментираха психологическите и институционалните аспекти на случая.

„Обществото ни се тресе от вътрешно напрежение, от агресия, от живота, от злоба и най-важното от параноя. От доста време. Параноявните усещания на обществото се подхранват от една страна, винаги от съмненията за това дали институциите си свършили добре работата, дали ни дават правилната информация и сега всички хора разбират, че в момента се води следствие и не е възможно да се даде цялата информация“, обясни д-р Герев.

Бившият заместник градски прокурор на София на свой ред коментира, че подкрепя казаното от Герев и добави:

„Практически тези въпроси възникват вследствие на прибързано изнасяне на информация от държавните институти, неконтролирано, без да бъде съгласувана на държавническо ниво“, каза Романов.

По отношение на подаването на информация и кадри от разследването, д-р Василев коментира:

„Не трябва да се казва всичко, все пак е разследване. Отстрани винаги се виждат нещата по различен начин. Дали са пропуски или невъзможност – начинът на подаване на информация породи въпросите в обществото, а обществото иска истината. Показването на всевъзможни кадри не е най-правилната страна. Информацията трябва да бъде подавана балансирано, точно, без всякакви всевъзможни интерпретации, за да знае обществото, че това е направено и се извършват определени процесуално-следствени действия. Трябва ли да се показват тези камери и разговори от тях, в които всеки един почва да интерпретира – грешка на институциите е да се показват неща, извадени от контекста, извадени от разследването. И тук, във всяко такова разследване, основното е мотивът.“

Д-р Герев също коментира обществения интерес към показаните кадри и записи от камерите.

„Приемете социалните мрежи като една форма на отдушник на това напрежение. Защото това тежко криминално престъпление генерира в обществото едно голямо напрежение, една голяма несигурност, много страх.“

Вижте целия разговор с д-Веселин Герев и Роман Василев във видеото.