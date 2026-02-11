Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания

Много съм щастлива, че присъствам на такава Олимпиада. Това бяха първите думи на Милена Тодорова, когато разбра, че Лора Христова печели бронзов медал в старта на 15 км в биатлона на Зимните игри в Италия.

Самата Тодорова завърши 59-а с пет грешки в стрелбата. Тодорова определи представянето си като разочароващо.

"За пореден път се убеждавам, че състезание с 4 стрелби, освен ако не в контакт на гонка, при мен се получава много трудно, тъй като прекалено много премислям нещата явно и не се получава по начина, по който искам", каза тя.

"Смятам, че просто трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания", добави Тодорова.

Тя е уверена, че българският биатлон има голямо бъдеще, а като доказателство за това тя посочи отличието, което извоюва Лора Христова.

Вижте интервюто във видеото!