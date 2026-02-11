БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 02:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иран чества 47 години от Ислямската революция

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Запази

Бенямин Нетаняху се среща с Доналд Тръмп в Белия дом

Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му е готова на "всякаква проверка" на ядрената програма.

На церемония в Техеран по случай 47 години от Ислямската революция той отново отрече страната му да се стреми към разработване на ядрено оръжие. Дискусиите за Иран се пренасят в Белия дом, където в този час американският президент Доналд Тръмп се среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Тръмп изрази увереност, че Техеран иска да сключи сделка. Пред израелски медии той предупреди, че ако не бъде постигнато споразумение, Съединените щати ще бъдат принудени да предприемат много крайни мерки.

Доналд Тръмп, президент Доналд Тръмп: "Според мен те искат да сключат сделка. Би било глупаво, ако не го направят. Миналия път унищожихме ядрената им енергия, ще видим дали този път ще унищожим още. Не биха говорили с никого другиго, но говорят с мен. Предпочитам да сключа сделка, която ще бъде добра."

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Не се стремим към ядрени оръжия. Заявявали сме го многократно. Готови сме за всякакъв вид проверка. Иран няма да се подчини на прекомерни искания и няма да отстъпи пред несправедливостта и агресията."

#Ислямска революция #Иран #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
1
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
2
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за случилото се
4
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за...
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
5
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
6
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Близък изток

Нетаняху във Вашингтон: Иран в центъра на дискусиите
Нетаняху във Вашингтон: Иран в центъра на дискусиите
Напрежението САЩ-Иран: Техеран може да разреди уран срещу отмяна на санкции Напрежението САЩ-Иран: Техеран може да разреди уран срещу отмяна на санкции
Чете се за: 01:12 мин.
Арести след протестите в Иран: Задържани са няколко видни реформаторски фигури Арести след протестите в Иран: Задържани са няколко видни реформаторски фигури
Чете се за: 02:17 мин.
Най-малко 6 души загинаха при срутване на сграда в Северен Ливан Най-малко 6 души загинаха при срутване на сграда в Северен Ливан
Чете се за: 00:57 мин.
"Мир чрез сила" - Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" "Мир чрез сила" - Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"
Чете се за: 01:07 мин.
Среща на борда за мир в Газа Среща на борда за мир в Газа
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ) Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ