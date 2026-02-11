Иран чества 47 години от Ислямската революция

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му е готова на "всякаква проверка" на ядрената програма.

На церемония в Техеран по случай 47 години от Ислямската революция той отново отрече страната му да се стреми към разработване на ядрено оръжие. Дискусиите за Иран се пренасят в Белия дом, където в този час американският президент Доналд Тръмп се среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Тръмп изрази увереност, че Техеран иска да сключи сделка. Пред израелски медии той предупреди, че ако не бъде постигнато споразумение, Съединените щати ще бъдат принудени да предприемат много крайни мерки.

Доналд Тръмп, президент Доналд Тръмп: "Според мен те искат да сключат сделка. Би било глупаво, ако не го направят. Миналия път унищожихме ядрената им енергия, ще видим дали този път ще унищожим още. Не биха говорили с никого другиго, но говорят с мен. Предпочитам да сключа сделка, която ще бъде добра."