ИЗВЕСТИЯ

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 02:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Валентина Димитрова: Не се чувствах добре физически

Чете се за: 01:07 мин.
Биатлон
Биатлонистката направи своя дебют на зимни олимпийски игри.

Валентина Димитрова
Слушай новината

Биатлонистката Валентина Димитрова направи своя дебют на зимни олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. След финала тя не скри вълнението си.

„Беше доста вълнуващо, има разлика, когато е на такъв форум. За съжаление, аз не се чувствах много добре физически. Този сезон определено не е моят сезон. Имам доста резерви. Като цяло самата програма, тези две години, не ми паснаха много добре. Не се чувствам добре физически, но се надявам през следващите стартове да съм във форма и да покажа на какво съм способна.

Гордея се с Лора Христова. Развълнувах се, защото знам, че е способна на това, което направи. Тя е много стабилна на стрелба и очаквах да го направи. Надявам се да съм здрава и да имаме късмет за следващите стартове на целия отбор“, коментира Димитрова.

Цялото интервю с Димитрова вижте във видеото!

Валентина Димитрова ще направи олимпийския си дебют, предстои индивидуалния старт на 15 км в Антхолц-Антерселва
Валентина Димитрова ще направи олимпийския си дебют, предстои индивидуалния старт на 15 км в Антхолц-Антерселва
Гледайте състезанието от 15:10 ч. в ефира на БНТ и на сайта ни.
Чете се за: 00:45 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Валентина Димитрова

Лора Христова след награждаването: Много съм щастлива, че успях да взема бронз, за мен означава много
Лора Христова след награждаването: Много съм щастлива, че успях да взема бронз, за мен означава много
Награждаване на Лора Христова, която спечели бронзов медал на 15 км в биатлона (ВИДЕО) Награждаване на Лора Христова, която спечели бронзов медал на 15 км в биатлона (ВИДЕО)
Чете се за: 00:37 мин.
Мария Здравкова: Лора Христова е най-добрата ми приятелка и с нея сме целогодишно заедно Мария Здравкова: Лора Христова е най-добрата ми приятелка и с нея сме целогодишно заедно
Чете се за: 02:00 мин.
Атанас Фурнаджиев: Надявам се на още медали Атанас Фурнаджиев: Надявам се на още медали
Чете се за: 01:47 мин.
Лора Христова: Успях да овладея емоциите си при стрелбата и да не мисля върху резултата Лора Христова: Успях да овладея емоциите си при стрелбата и да не мисля върху резултата
Чете се за: 02:57 мин.
Малена Замфирова: Въпреки крехката ми възраст, имам какво да дам на младото поколение Малена Замфирова: Въпреки крехката ми възраст, имам какво да дам на младото поколение
Чете се за: 03:05 мин.

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
