Валентина Димитрова: Не се чувствах добре физически

Биатлонистката Валентина Димитрова направи своя дебют на зимни олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. След финала тя не скри вълнението си.

„Беше доста вълнуващо, има разлика, когато е на такъв форум. За съжаление, аз не се чувствах много добре физически. Този сезон определено не е моят сезон. Имам доста резерви. Като цяло самата програма, тези две години, не ми паснаха много добре. Не се чувствам добре физически, но се надявам през следващите стартове да съм във форма и да покажа на какво съм способна.

Гордея се с Лора Христова. Развълнувах се, защото знам, че е способна на това, което направи. Тя е много стабилна на стрелба и очаквах да го направи. Надявам се да съм здрава и да имаме късмет за следващите стартове на целия отбор“, коментира Димитрова.



