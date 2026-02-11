Румен Радев разкритикува влизането на частен превозвач в жп транспорта

В последните си часове кабинетът "Борисов - Пеевски" хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. Това написа в профила си във Фейсбук президентът Румен Радев (2017 - 2026 г.)

"В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ", написа Радев.

По думите му, президентът Йотова е направила "оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция".