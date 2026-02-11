БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 02:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Румен Радев разкритикува влизането на частен превозвач в жп транспорта

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
румен радев българия амбицията участва активно развитието дигиталната свързаност
В последните си часове кабинетът "Борисов - Пеевски" хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. Това написа в профила си във Фейсбук президентът Румен Радев (2017 - 2026 г.)

"В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ", написа Радев.

По думите му, президентът Йотова е направила "оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция".

"Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост", допълва той.

#президента Илияна Йотова #Андрей Гюров # жп транспорт #частен превозвач #Румен Радев

Още от: Политика

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Вицепремиерът Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач Вицепремиерът Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач
Чете се за: 03:42 мин.
Правителството одобри 1 800 000 евро за ремонт на храма "Покров Богородичен" в Кремиковския манастир Правителството одобри 1 800 000 евро за ремонт на храма "Покров Богородичен" в Кремиковския манастир
Чете се за: 00:45 мин.
Министерският съвет одобри 25 млн. евро за продължаване работата по ключови железопътни проекти Министерският съвет одобри 25 млн. евро за продължаване работата по ключови железопътни проекти
Чете се за: 01:30 мин.
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
9715
Чете се за: 01:22 мин.
Премиерът Росен Желязков ще участва в неформална среща на Европейския съвет Премиерът Росен Желязков ще участва в неформална среща на Европейския съвет
Чете се за: 00:45 мин.

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ) Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
