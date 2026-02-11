Лора Христова: Успях да овладея емоциите си при стрелбата и да не мисля върху резултата

През цялото време имах информация коя се движа. Разбира се, гледах да не мисля за това, да се концентрирам върху самото състезание, върху стрелбата най-вече. Работех спокойно, изобщо не мислех за елементите от стрелбата, за техниката от бягането и смятам, че успях да се справя до последно. Това бяха първите думи на Лора Христова, след като завърши индививидуалното състезание на 15 км в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

С безгрешна стрелба Лора Христова завоюва бронзов медал за България в индивидуалния старт на 15 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

23-годишната българка завърши трета при второто си участие на най-големия спортен форум.

Христова бе победена единствено от две от големите звезди на Франция - Жулия Симон и Лу Жанмоно. Христова завърши с 1:04 мин. по-слабо време от Симон, която допусна 1 грешна стрелба и на 53.1 сек от Жанмоно (2 грешки).

Останалите ни представителки в днешното състезание направиха грешки в стрелбата и останаха назад.

Отличието на Лора Христова е трето за българския биатлон на олимпийски игри.

През 1998 г. в Нагано също на 15 км индивидуално Екатерина Дафовска спечели единствената българска титла, а през 2002 г. в Солт Лейк Сити Ирина Никулчина завоюва бронз в преследването на 10 км.

Тя изрази радостта си, че на церемонията по награждаване ще присъства олимпийската шампионка Екатерина Дафовска.

"Също така съм и много щастлива, защото днес стартирах с именно 23-и номер. Това е рождената ми дата и това ми даваше още повече настроение за днешния ден", каза Христова.

"За стрелбата успях да овладея емоциите си и да не мисля върху резултата и за самото състезание, защото сме на Олимпиада, защото знаете, че олимпийските игри доста влияние оказва на психиката, защото са на 4 години и всеки се бори за медал. Аз го приемах като едно нормално състезание", обясни 23-годишната българка.

"Аз съм уверена в себе си. Знам, че мога да стрелям добре, знам, че мога и да бягам добре и се радвам, че успях да достигна до върховата си форма, защото в началото на сезона не се чувствах много добре. Искам да благодаря на целия екип, на цялата федерация и на всички фенове, които ни подкрепят", завърши тя.

Вижте интервюто във видеото!