Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
16:57, 11.02.2026
Чете се за: 02:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
15:57, 11.02.2026
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
13:11, 11.02.2026
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
12:53, 11.02.2026
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
09:39, 11.02.2026
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
09:29, 11.02.2026
Чете се за: 04:30 мин.
Начало
Други спортове
Биатлон
Зимни
Milano Cortina 2026
Спорт
Лора Христова с бронзов медал от Игрите в Милано/Кортина 2026 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
17:12, 11.02.2026
Спорт
снимки startphoto
Свързани статии:
Награждаване на Лора Христова, която спечели бронзов медал на 15 км в биатлона (ВИДЕО)
17:04, 11.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
23-годишната българка финишира за 42:20.1 минути, след като свали...
16:10, 11.02.2026
Чете се за: 02:22 мин.
#Милано/Кортина 2026
#Лора Христова
Китайска сноубордистка бе изнесена на носилка след тежко падане в квалификацията в халфпайпа
Лора Христова след награждаването: Много съм щастлива, че успях да взема бронз, за мен означава много
17:34, 11.02.2026
Чете се за: 01:45 мин.
Награждаване на Лора Христова, която спечели бронзов медал на 15 км в биатлона (ВИДЕО)
17:04, 11.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Валентина Димитрова: Не се чувствах добре физически
17:02, 11.02.2026
Чете се за: 01:07 мин.
Мария Здравкова: Лора Христова е най-добрата ми приятелка и с нея сме целогодишно заедно
16:53, 11.02.2026
Чете се за: 02:00 мин.
Атанас Фурнаджиев: Надявам се на още медали
16:50, 11.02.2026
Чете се за: 01:47 мин.
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
16:10, 11.02.2026
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров?
18:00, 11.02.2026
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
15:53, 11.02.2026
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
13:11, 11.02.2026
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
17:50, 11.02.2026
Чете се за: 03:47 мин.
По света
ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове
13:23, 11.02.2026
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
11:55, 11.02.2026
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“...
14:45, 11.02.2026
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
