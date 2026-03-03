БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Наумов е 41-и в спринта при младежите до 21 г. на световния шампионат по биатлон

Другият български представител Веселин Белчински завърши 49-и.

георги наумов биатлон световно до 21 г.
Българинът Георги Наумов зае 41-а позиция в спринта на 10 километра за младежи до 21 години на световното младежко първенство по биатлон, което се провежда в германския зимен център Арбер.

Българският национал допусна четири грешки. Неговият сънародник Веселин Белчински завърши 49-и с два пропуска.

Победител в тази възраст стана Гжегож Галица (Полша) с две пропуснати мишени и време 27:46.4 минути.

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. пряко по БНТ 3 и ТУК!

