БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Малена Замфирова: Въпреки крехката ми възраст, имам какво да дам на младото поколение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Сноуборд
Запази

Малена Замфирова бе избрана за лице на инициативата „София – Европейска столица на спорта“ за 2026 година. Бронзовият олимпийски медалист също така зае трето място в класацията „Спортист на София“ за 2025 г.

малена замфирова въпреки крехката възраст имам дам младото поколение
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изключително горда и радостна съм, че сме тук и че съм с брат ми. Защото аз още съм дете, но се занимавам с доста сериозни неща. И мисля, че въпреки крехката ми възраст, имам какво да дам на младото поколение. И най-вече, че съм с Тервел, който е и по-голям, и по-зрял, и с повече успехи. И е много умен. Той знае какво да каже и как да ги вдъхновява. Това каза Малена Замфирова, след като заедно с брат си Тервел бяха избрани за лица на инициативата „София – Европейска столица на спорта“ за 2026 година. Бронзовият олимпийски медалист също така зае трето място в класацията „Спортист на София“ за миналата година, където класацията оглави световният вицешампион с мъжкия тим на България Александър Николов.

Запитана кои са най-важните неща, които тя смята, че би могла да предаде на своите връстници, Малена отговори:

"Най-важните неща за мен са любовта към спорта, към близките, приятелите, да се забавляват, защото спортът е начин на забавление. Освен, че той учи на дисциплина и на труд, аз не тренирам само на състезания, тренирам много неща, с които се забавлявам, по начини, по които не мога, като изляза на кафе или нещо подобно. Също контакти с други хора, на мен повечето ми приятели са от спорта."

Тя коментира и участието си на Олимпийските игри в Милано/Кортина, където достигна до осминафиналите в паралелния гигантски слалом, при дебюта си на най-големия спортен форум на едва 16 години.

"Като цяло паметта на спортиста трябва да е кратка и бързо да се забравят загубите, както и победите. Естествено, знам, че отново ще имам шанс да представлявам държавата ми на Олимпиада след 4 години, което са много години. На тази Олимпиада, която мина, не се представих по начина, по който ми се искаше, но пък това е спортът, всичко се случва. Дали ми е тъжно, не вече съм го приела и съм го забравила. Изключително много се радвам за брат ми, който успява да се представят блестящо. И по-скоро гледам напред към следващите стартове, защото Олимпиадата свърши, но със нея не свърши животът и стартовете продължават от Световната купа", коментира Замфирова, която направи фурор при жените през миналия и настоящия сезон.

Цялото интервю вижте във видеото!

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Малена Замфирова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
1
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
2
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за случилото се
4
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за...
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
5
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Добре дошли в музея на Ливиньо и Трепале
Добре дошли в музея на Ливиньо и Трепале
Олимпийско утро 11.02.2026 г. Олимпийско утро 11.02.2026 г.
Валентина Димитрова ще направи олимпийския си дебют, предстои индивидуалния старт на 15 км в Антхолц-Антерселва Валентина Димитрова ще направи олимпийския си дебют, предстои индивидуалния старт на 15 км в Антхолц-Антерселва
Чете се за: 00:45 мин.
Разходка из Кортина д'Ампецо, определян като "най-красивото място на света" Разходка из Кортина д'Ампецо, определян като "най-красивото място на света"
Чете се за: 02:25 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
24850
Чете се за: 15:42 мин.
Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете по БНТ 3 Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл" Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл"
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ) Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно...
Чете се за: 04:35 мин.
Политика
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ