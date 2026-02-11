Малена Замфирова: Въпреки крехката ми възраст, имам какво да дам на младото поколение

Изключително горда и радостна съм, че сме тук и че съм с брат ми. Защото аз още съм дете, но се занимавам с доста сериозни неща. И мисля, че въпреки крехката ми възраст, имам какво да дам на младото поколение. И най-вече, че съм с Тервел, който е и по-голям, и по-зрял, и с повече успехи. И е много умен. Той знае какво да каже и как да ги вдъхновява. Това каза Малена Замфирова, след като заедно с брат си Тервел бяха избрани за лица на инициативата „София – Европейска столица на спорта“ за 2026 година. Бронзовият олимпийски медалист също така зае трето място в класацията „Спортист на София“ за миналата година, където класацията оглави световният вицешампион с мъжкия тим на България Александър Николов.

Запитана кои са най-важните неща, които тя смята, че би могла да предаде на своите връстници, Малена отговори:

"Най-важните неща за мен са любовта към спорта, към близките, приятелите, да се забавляват, защото спортът е начин на забавление. Освен, че той учи на дисциплина и на труд, аз не тренирам само на състезания, тренирам много неща, с които се забавлявам, по начини, по които не мога, като изляза на кафе или нещо подобно. Също контакти с други хора, на мен повечето ми приятели са от спорта."

Тя коментира и участието си на Олимпийските игри в Милано/Кортина, където достигна до осминафиналите в паралелния гигантски слалом, при дебюта си на най-големия спортен форум на едва 16 години.

"Като цяло паметта на спортиста трябва да е кратка и бързо да се забравят загубите, както и победите. Естествено, знам, че отново ще имам шанс да представлявам държавата ми на Олимпиада след 4 години, което са много години. На тази Олимпиада, която мина, не се представих по начина, по който ми се искаше, но пък това е спортът, всичко се случва. Дали ми е тъжно, не вече съм го приела и съм го забравила. Изключително много се радвам за брат ми, който успява да се представят блестящо. И по-скоро гледам напред към следващите стартове, защото Олимпиадата свърши, но със нея не свърши животът и стартовете продължават от Световната купа", коментира Замфирова, която направи фурор при жените през миналия и настоящия сезон.

Цялото интервю вижте във видеото!