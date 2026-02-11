Кабинетът в оставка прие ключови решения в сектор "Сигурност и отбрана"

Три решения, свързани с отбраната и сигурността, взе правителството на днешното си заседание. Кабинетът в оставка одобри и допълнително финансиране на няколко министерства.

Кабинетът в оставка днес гласува 30 решения, сред които няколко, които са пряко свързани с повишаване на отбранителните способности на държавата. Едно от тях предвижда одобряване на договора, с който България ще придобие от Нидерландия и Белгия 7 минни ловци, както и допълнителен меморандум между министерствата на двете натовски държави и България, тъй като тези бойни кораби се даряват. Страната ни ще плати единствено разходите по тяхната профилактика и модернизация, както и разходите по транспортирането на седемте бойни кораба от двете държави до България.

С друго свое решение кабинетът „Желязков“ в оставка ще предложи на Народното събрание проектодоговор, с който държавата ще придобие от Съединените щати мобилни брегови ракетни комплекси. Не се уточнява стойността на сделката, нито броят на въоръжението, включено в тези мобилни брегови комплекси, тъй като те са секретни и част от националната сигурност. Важно е да се отбележи, че те ще включват освен установките и бойкомплектите, така също резервни части и необходимото обучение за българския персонал.

С друго свое решение Министерският съвет предлага да се преосмисли дали да не отпадне оценката за въздействие върху околната среда, или така нареченият ОВОС, по предстоящата модернизация на военноморската база в Атия.

Кабинетът също така прие решение, с което се осигурява финансиране както за Министерския съвет, така и за Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Министерството на иновациите и растежа.

Вижте прякото включване на Николай Минков