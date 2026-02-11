Добре дошли в музея на Ливиньо и Трепале

В Олимпийските надпревари ще погледнем и извън състезателните обекти. Пренасяме се в родния град на италианския сноубордист Маурицио Бормолини - Ливиньо. Там в неделя Тервел Замфиров остави името си в Олимпийската история. В следващия материал ще ви покажем спортният зимен музей на италианския град.

„Добре дошли в Музеят на Ливиньо и Трепале. Аз съм Дезире Кастаяни и съм антрополог. Аз ще ви развеждам. Това е традиционен старинен дом. Тук ще си поговорим как са живели хората в Ливиньо и Трепале. Не трябва да забравяме, че едно време температурите са били изключително сурови за дълги периоди от време. Заради това населеното място често е било изолирано. Снегът често не се е стапял с месеци, което е направило карането на ски много интересно за местните. Заснежаването е започнало през ноември и е продължавало чак до май месец.

Ските, сноуборда и техните фри стайл дисциплини са много популярни тук, особено сред младите. Това, че са и олимпийски спортове, ни дава възможност да бъдат представени пред по-широка публика и да привлекат повече фенове. Това е сърцето на музея. Наричаме го стуа. Стуа е най-топлата стая в къщата, защото тук е стояла и печката, с която са се отоплявали. Тук са спали цели семейства. Освен това, стуа е служила и за трапезария, точно заради топлината и уюта си. Домакините са приемали гости в нея, защото се е смятала за най-гостоприемната стая в къщата. Както можем да видим, Ливиьно все още носи същата топла атмосфера и дружелюбен дух. Местните много обичат да приемат гости от всички краища на света. Разбира се, стискаме палци на нашите местни състезатели Маурицио Бурмолини и Оле Гали, които ще имат шанса да зарадват публиката тук на домашните си Олимпийски игри. Благодаря, че бяхте с нас и се надявам обиколката да ви е харесала“.