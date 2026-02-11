Месец след трагичния инцидент на Витоша - опасни дървета застрашават шофьорите

Повече от месец след трагедията на Витоша, при която дърво падна върху автомобил и уби 31-годишна жена, сигналите за опасни дървета продължават.

Според живеещи край ул. "Беловодски път" мерки от страна на компетентните институции не се предприемат.

„В рамките на около 4 години ежегодишно подавам сигнали. Не само аз, всички комшии, които живееме тук наоколо. Подарените сигнали най-вероятно, ако ги сумирам, са стотици. В последния месец съм подал поне 10. Безотговорността в годините на институциите е ужасна“, заяви Георги Сидеров, който живее в района.

По думите му реакция на подадените сигнали не е последвала.

От своя страна кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков заяви, че конкретният сигнал е обработен.

„Конкретният сигнал, за който сме се събрали всички тук е обработен. Заседнатите дървета попадат в три имота. Два от тях са частни. Единият попада в имото общинска съобственост за път, като почистването на дървета по пътища за масово градски транспорт, какъвто и този път, е отговорно с на Столична община.“

По отношение на частните имоти той посочи, че е изпратено писмо.

