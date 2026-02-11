БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Месец след трагичния инцидент на Витоша - опасни дървета застрашават шофьорите

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повече от месец след трагедията на Витоша, при която дърво падна върху автомобил и уби 31-годишна жена, сигналите за опасни дървета продължават.

Според живеещи край ул. "Беловодски път" мерки от страна на компетентните институции не се предприемат.

„В рамките на около 4 години ежегодишно подавам сигнали. Не само аз, всички комшии, които живееме тук наоколо. Подарените сигнали най-вероятно, ако ги сумирам, са стотици. В последния месец съм подал поне 10. Безотговорността в годините на институциите е ужасна“, заяви Георги Сидеров, който живее в района.

По думите му реакция на подадените сигнали не е последвала.

От своя страна кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков заяви, че конкретният сигнал е обработен.

„Конкретният сигнал, за който сме се събрали всички тук е обработен. Заседнатите дървета попадат в три имота. Два от тях са частни. Единият попада в имото общинска съобственост за път, като почистването на дървета по пътища за масово градски транспорт, какъвто и този път, е отговорно с на Столична община.“

По отношение на частните имоти той посочи, че е изпратено писмо.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова.

#паднали дървета #Витоша

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
2
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
3
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
4
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
5
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
6
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Регионални

Опасен подлез при жп гара "Искър" - разбит и без електричество
Опасен подлез при жп гара "Искър" - разбит и без електричество
След големия пожар - започва разчистването на Пирин След големия пожар - започва разчистването на Пирин
Чете се за: 01:15 мин.
Зимата се завърна в Монтана Зимата се завърна в Монтана
Чете се за: 01:05 мин.
Дете се оплака, че е нападното - оказа се, че е излъгало за побоя Дете се оплака, че е нападното - оказа се, че е излъгало за побоя
Чете се за: 00:47 мин.
Шефът на "Столичен автотранспорт" не вижда причина да подаде оставка Шефът на "Столичен автотранспорт" не вижда причина да подаде оставка
Чете се за: 00:47 мин.
В деня на пчеларя: Осветиха десетки буркани с мед в църква в Айтос за лечение на тежко болни В деня на пчеларя: Осветиха десетки буркани с мед в църква в Айтос за лечение на тежко болни
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разследването по случаят „Петрохан“ продължава Разследването по случаят „Петрохан“ продължава
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Заради случаят "Петрохан": Опозицията иска изслушване на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След големия пожар - започва разчистването на Пирин
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Нетаняху във Вашингтон: Иран в центъра на дискусиите
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Облачна сутрин, слънчев следобед и дъждовен край на седмицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ