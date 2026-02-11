Разследването по случаят „Петрохан“ продължава

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все още няма яснота около мотива на престъпленията край хижата и връх Околчица

Продължават действията по разследването на трагедията "Петрохан". Все още няма яснота около мотива на престъпленията край хижата и връх Околчица.

Вчера прокуратурата обяви резултатите от аутопсията на телата, намерени в кемпера под връх Околчица. Най-вероятно става дума за две убийства с последващо самоубийство.

Установено е, също, че престъплението е извършено с револвер, открит в кемпера. В него са открити също три проектила и три гилзи, както и още един пистолет. По данни на Главна Дирекция "Национална полиция" оръжията са законно притежавани от Калушев.

Очакват се резултати от множество експертизи, включително на 4 телефона и един лаптоп, намерени в кемпера.

Във вторник при огледи в хижата край "Петрохан" бяха открити материали с религиозна насоченост и литература на сексуална тематика.

Основните версии към момента - са убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

