Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
През миналата седмица енергийното ведомство и КЕВР започнаха извънредни проверки

Енергийната комисия към парламента ще изслуша ресорния министър в оставка Жечо Станков, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и доставчиците на ток. Поводът - множеството жалби за завишени сметки за януари.

През миналата седмица енергийното ведомство и КЕВР започнаха извънредни проверки заради получени от жалби за прекалено високи сметки за ток.

Все още няма обявени резултати от проверките, но още в тяхното начало енергийният министър съобщи, че потреблението на електроенергия през януари е било по-високо с близо 30% в сравнение с декември. В случай, че КЕВР открие нарушения при доставчиците на ток, те ще бъдат санкционирани.

#енергийна комисия #сметки за ток

