След края на консултациите с парламентарно представените партии, президентът Илияна Йотова предстои да назначи служебен премиер.



Държавният глава ще избира между подуправителя на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсмана Мария Филипова, председателя на Сметната палата - Димитър Главчев и заместничките му - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.



Избраният кандидат за служебен премиер има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, в срок до два месеца.

От консултациите досега стана ясно, че предпочитаната дата е 19 април.

След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер