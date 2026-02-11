Облачна сутрин, слънчев следобед и дъждовен край на седмицата

Утре преди обяд облачността ще е значителна, а над Северозападна България и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност или мъгла. На изток ще е предимно слънчево, а след обяд и в южната половина от страната облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. Ще духа слаб вятър от южната четвърт.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – минус 2°. Максималните температури ще бъдат предимно между 4° и 9°, по ниски в Северозападна България, където ще остане облачно и мъгливо през целия ден. В София максималната температура ще е около 7°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат около 7° - 9°.

В планините ще бъде предимно облачно. В сутрешните часове на места в Западна Стара планина и масивите от Югозападна България ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. На изток ще е почти без валежи. По върховете ще е мъгливо.

Следобяд облачността ще се разкъсва и намалява, над масивите от Централна и Източна България – до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

В четвъртък от юг ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат Южна България. Преди обяд на места в равнините ще е мъгливо. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток и ще продължи да се затопля. В петък ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област и в централните райони от страната.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и отново ще започнат валежи от дъжд. Ще е сравнително топло за средата на февруари.

