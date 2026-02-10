БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
6
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
14:50, 10.02.2026 (обновена)
Чете се за: 04:05 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
14:34, 10.02.2026
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
13:18, 10.02.2026
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
11:47, 10.02.2026
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
10:47, 10.02.2026
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
10:29, 10.02.2026
Чете се за: 03:57 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 10.02.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 10.02.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:50, 10.02.2026
Защо междуселищните автобуси не са достъпни за хора с увреждания
20:44, 10.02.2026
"Дигитални казина": В Калифорния започна знаково дело...
20:30, 10.02.2026
Вера Асенова: Алберт Попов е способен да донесе медал
20:29, 10.02.2026
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
20:27, 10.02.2026
Стратегията за отбрана: Превръща ли се Европейският съюз в...
20:23, 10.02.2026
Аферата "Епстийн" в САЩ: Търговският министър Лътник...
20:23, 10.02.2026
Защо цената на потребителската кошница нарастна с 5 евро само за...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
2
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
3
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
4
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
6
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Реклама
Най-четени
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Днес на Игрите - 10.02.2026 г.
Спортни новини 10.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 10.02.2026
Спортни новини 09.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 09.02.2026
Спортни новини 09.02.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 09.02.2026
Олимпийско утро 09.02.2026 г.
09:10, 09.02.2026
Спортни новини 08.02.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 08.02.2026
Реклама
Водещи новини
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемпер на...
19:56, 10.02.2026
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
14:41, 10.02.2026 (обновена)
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР)
17:37, 10.02.2026
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО)
16:34, 10.02.2026
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния...
15:29, 10.02.2026
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пребиха 16-годишно момче в Смолян
16:02, 10.02.2026
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към...
14:55, 10.02.2026
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен...
14:04, 10.02.2026
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ