Защо междуселищните автобуси не са достъпни за хора с увреждания

Нито един от междуселищните автобуси, които обслужват големите градове у нас, не е достъпен за хора с уверждания, въпреки че от години има приети правила, които да гарантират това. Защо достъпната среда е традиционно само на хартия и ще се промени ли това?

"- Ако имате нужда от информация за пътуване в България, натиснете 1. Трябва да имате някой с вас, който да ви съдейства за настаняването на пътника и за свалянето от автобуса."

- БНТ: Има ли автобус, на който може да се качите? Тодор Църев: Не, няма такъв. Установих го и съм се обаждал на няколко автобусни фирми да попитам дали има достъпни автобуси за хора с увреждания - казват няма.

Централна автогара, София. Може ли човек в инвалидна количка да се качи на междуградски автобус по достоен начин, а не пренасян на ръце по милост?

Тодор Църев: "Нито до Пловдив, нито до Плевен, нито до Бургас, нито до Варна. Не мога с тези автобуси, които спират тука."

Има действаща нормативна уредба, която регламентира именно това - определен процент от курсовете по дадена линия да бъдат изпълнявани с адаптирани превозни средства. Повече от една трета от автобусите по съответния курс да са достъпни за хора с инвалидни колички - за да не останат затворници в рамките на града.

Тодор Църев: "Да има рампа, да има обособено място, което човек с инвалидна количка да може да се качи вътре, и да може да пътува от точка а до точка б. иначе са ми два варианта - да пътувам с Централна ж.п. гара с влак, но трябва да ги уведомя една две седмици по-рано, за да мога да кажа, че искам да заявя рампа, която да ползвам и да мога да се кача в самия влак или другото е споделено пътуване."

Нито един междуселищен автобус тук не отговаря на изискването на наредбата. От Столичната община обясниха, че договорите с фирмите превозвачи са сключени през 2017 и 2018 година. И по някаква причина изискването за достъпност е било допълнително, а не основно. Съответно нито една фирма не го е спазила.

Наредбата, която цитират, е изменена през 2023 г., но и във варианта от 2011 г. този текст фигурира. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е органът, който контролира спазват ли се правата на хората с увреждания от автобусните превозвачи. Контролът върху изпълнението на договорите обаче е в правомощията на общините. Така досега нито една компания превозвач не е проверена достъпни ли са автобусите за хора с увреждания.

Каква ще бъде развръзката - след една година ще се сключат нови договори с превозвачите и те ще бъдат задължени да осигурят подходящи автобуси. Дотогава достъпността ще остане на хартия.