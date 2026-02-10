БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 04:05 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вера Асенова: Алберт Попов е способен да донесе медал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Зимни
Запази

Коментаторът на БНТ по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина вярва във възможностите на българския национал.

вера асенова алберт попов способен донесе медал
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Коментаторът на БНТ по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Вера Асенова очаква Алберт Попов да постигне резултат в Италия.

Бившият ски състезател коментира представянето на Линдзи Вон и нейната контузия.

"Цял свят говореше за нея, още в началото на сезона. Със скъсването на кръстните й връзки, участието й на олимпийски игри изглеждаше невъзможно. Тя е огроем боец и показа, че невъзможното е възможно. Падането й беше малшанс. Падането нямаше общо с травмата в крака. Вярвам, че тя ще успее да се възстанови. Тя има невероятен екип зад себе си", сподели тя в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Според нея Микаела Шифрин не може да пренесе отличните си изяви от надпреварите за Световната купа в състезанията на олимпийски игри.

"За всички изглеждаше сигурно коя двойка ще вземе златните медали. Шифрин имаше тежък моменти и на Игрите в Пекин. Неведнъж сме виждали изненадващи класирания на олимпийски игри. Очакванията към спортистите са твърде големи. Явно това за Шифрин е голям препъникамък. Доказала е, че се справя добре с всякакви трасета, но не и на олимпийски игри. Мисля, че има шансове за злато в слалома, но в гигантския слалом ще бъде трудно, с оглед представянията й от началото на сезона", допълни Асенова.

Алберт Попов е способен да донесе още един медал за България, вярва Асенова

"Той се разви много през последните няколко години. Добър е в различни участъци от трасето. Очаквам добро каране от Алберт Попов, макар конкуренцията при мъжете да е убийствена. Ще бъде трудно, но всичко е възможно. Вярвам, че Алберт е способен да донесе медал. Трябва и малко късмет в слалома", добави тя.

Вижте целия разговор във видеото.

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Вера Асенова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
2
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
3
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
4
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
5
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
6
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Специално за БНТ

Пепа Мицева: Очаквахме този успех от Тервел Замфиров
Пепа Мицева: Очаквахме този успех от Тервел Замфиров
Благой Тодев: Не съм сигурен дали ще продължа със спорта заради демотивация Благой Тодев: Не съм сигурен дали ще продължа със спорта заради демотивация
Чете се за: 01:55 мин.
Владимир Илиев: Трагедия, все едно бях друг човек на стрелбището Владимир Илиев: Трагедия, все едно бях друг човек на стрелбището
Чете се за: 01:57 мин.
Даниел Пешков: Много съм развълнуван, атмосферата е много хубава Даниел Пешков: Много съм развълнуван, атмосферата е много хубава
Чете се за: 01:47 мин.
Марио Матиканов: За мен няма голяма разлика между старт от олимпийски игри и от Световна купа Марио Матиканов: За мен няма голяма разлика между старт от олимпийски игри и от Световна купа
Чете се за: 01:07 мин.
Калина Недялкова: На 10 км свободен се надявам да покажа по-добър резултат Калина Недялкова: На 10 км свободен се надявам да покажа по-добър резултат
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемпер на "Околчица"
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемпер на...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР) Край на консултациите за служебен премиер: Президентът Илияна Йотова се срещна с АПС, МЕЧ и "Величие" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО) Олимпийският герой Тервел Замфиров демонстрира чувство за хумор на летището (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пребиха 16-годишно момче в Смолян
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ