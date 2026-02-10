Вера Асенова: Алберт Попов е способен да донесе медал

Коментаторът на БНТ по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Вера Асенова очаква Алберт Попов да постигне резултат в Италия.

Бившият ски състезател коментира представянето на Линдзи Вон и нейната контузия.

"Цял свят говореше за нея, още в началото на сезона. Със скъсването на кръстните й връзки, участието й на олимпийски игри изглеждаше невъзможно. Тя е огроем боец и показа, че невъзможното е възможно. Падането й беше малшанс. Падането нямаше общо с травмата в крака. Вярвам, че тя ще успее да се възстанови. Тя има невероятен екип зад себе си", сподели тя в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Според нея Микаела Шифрин не може да пренесе отличните си изяви от надпреварите за Световната купа в състезанията на олимпийски игри.

"За всички изглеждаше сигурно коя двойка ще вземе златните медали. Шифрин имаше тежък моменти и на Игрите в Пекин. Неведнъж сме виждали изненадващи класирания на олимпийски игри. Очакванията към спортистите са твърде големи. Явно това за Шифрин е голям препъникамък. Доказала е, че се справя добре с всякакви трасета, но не и на олимпийски игри. Мисля, че има шансове за злато в слалома, но в гигантския слалом ще бъде трудно, с оглед представянията й от началото на сезона", допълни Асенова.

Алберт Попов е способен да донесе още един медал за България, вярва Асенова

"Той се разви много през последните няколко години. Добър е в различни участъци от трасето. Очаквам добро каране от Алберт Попов, макар конкуренцията при мъжете да е убийствена. Ще бъде трудно, но всичко е възможно. Вярвам, че Алберт е способен да донесе медал. Трябва и малко късмет в слалома", добави тя.

