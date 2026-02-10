БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Аферата "Епстийн" в САЩ: Търговският министър Лътник отрече да е близък с финансиста

Ехото от скандала "Епстийн" не заглъхва и отвъд Океана. Конгресмени от Републиканската и от Демократическата партия отправиха остри критики, че публикуваните документи около аферата са били силно редактирани.

Членовете на Конгреса с изненада установили, че макар да били получили достъп до уж нередактираните досиета, имената на шестима мъже, свързани с финансиста, са били заличени.

И още напрежение във Вашингтон, където се чуха призиви за оставката на търговския министър Хауърд Лътник, чието име също се появи в досиетата, включително твърдение, че е посещавал частния му остров. На изслушване пред Сената Лътник каза, че двамата с Джефри Епстийн са били съседи в Ню Йорк, но по думите му - си спомня да са се срещали едва два пъти за 14 години.

Хауърд Лътник, министър на търговията на САЩ: "Всички видяхте документите - в милиони файлове, се откриват може би 10 имейла, в които името ми е споменато. Не съм имал никакви отношения с него, едва го познавах. Веднъж обядвах с него, когато със семейството ми бяхме на ваканция с лодка. Бях със съпругата ми, децата и бавачките. Останахме около час, а после си тръгнахме."

#делото "Епстийн" #аферата Епстийн #САЩ

