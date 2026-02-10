БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Здравното министерство отхвърли внушенията за упражняван натиск, отправени от директора на болницата по детски болести в София

До избирането на нов директор на педиатрията на поста застава д-р Мария Екимова-Пенева

От Здравното министерство отхвърлят внушенията за упражняван натиск, отправени по-рано през деня от директора на болницата по детски болести в София Благомир Здравков.

Той съобщи, че е депозирал оставката си и обяви мотивите си в пост във фейсбук. Д-р Здравков посочва, че през изминалата година е срещнал системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог вместо партньорство. И допълва, че в такава среда е невъзможно да се гради и да се мисли стратегически за бъдещето.

От Здравното министерство заявиха в позиция, че от началото на миналата година до момента в педиатрията са извършени две проверки от страна на министерството, седем от Медицинския надзор, както и една комплексна проверка и 16 по-малки от Столичната РЗИ.

До избирането на нов директор на педиатрията на поста застава д-р Мария Екимова-Пенева.

