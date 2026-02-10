БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората

Чете се за: 00:42 мин.
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
87% от хората казват, че следят новините около случая "Петрохан". Това показват данните от изследване на "Галъп Интернешънъл болкан". Очакват ли престъплението да бъде напълно разкрито?

Половината запитани смятат, че случаят ще се потули. 34% очакват частично да бъде разкрито престъплението. Цялата истина очакват да чуят 9%, а 7% не могат да преценият.

В "Референдум" темата ще коментират криминологът проф. Петя Шопова, писателят Иван Ланджев, киберекспертът Любомир Тулев, журналистите Милен Димов и Кирил Борисов и политологът Първан Симеонов.

  • Гледайте "Референдум" от 21.00 ч. по БНТ 1
#случаят Петрохан

