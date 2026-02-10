"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората

87% от хората казват, че следят новините около случая "Петрохан". Това показват данните от изследване на "Галъп Интернешънъл болкан". Очакват ли престъплението да бъде напълно разкрито?

Половината запитани смятат, че случаят ще се потули. 34% очакват частично да бъде разкрито престъплението. Цялата истина очакват да чуят 9%, а 7% не могат да преценият.

В "Референдум" темата ще коментират криминологът проф. Петя Шопова, писателят Иван Ланджев, киберекспертът Любомир Тулев, журналистите Милен Димов и Кирил Борисов и политологът Първан Симеонов.