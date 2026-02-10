Американските сили засилват отбраната на база Ал-Удейд с мобилни ракетни системи

Американските сили в катарската база Ал-Удейд, най-голямата американска база в Близкия изток, поставиха ракети в пускови установки за камиони. Това показа анализ на сателитни изображения.

Решението ракетите "Пейтриът" да се поставят в мобилни камиони, а не в полустатични пускови установки, означава, че те биха могли бързо да се разгърнат за удар или да бъдат преместени отбранително в случай на иранска атака.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Иран заради неговите ядрени и балистични ракетни програми, подкрепата му за съюзнически групи в Близкия изток и смазването на вътрешното несъгласие, въпреки че разговорите за предотвратяване на война продължават.

Американски бази има още в Ирак, Йордания, Кувейт, Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Обединените арабски емирства, Оман, Турция и на остров Диего Гарсия в Индийския океан.