Руските сили нанесоха въздушен удар по Славянск

Емилия Запартова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Загинаха жена и дете

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Донецка област руските сили нанесоха въздушен удар по Славянск с управляеми авиационни бомби, при който загинаха жена и дете.

Още 8 души са ранени при нападението срещу индустриалния център, към който руските сили бавно си проправят път. Руските войски нанесоха удар по къща и в Сумска област. Две малки деца са ранени.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че все още няма определена дата за следващия кръг от мирни преговори за Украйна. Той посочи, че разговорите вероятно ще се проведат скоро.

#войната в Украйна #въздушен удар

