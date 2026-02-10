В Донецка област руските сили нанесоха въздушен удар по Славянск с управляеми авиационни бомби, при който загинаха жена и дете.

Още 8 души са ранени при нападението срещу индустриалния център, към който руските сили бавно си проправят път. Руските войски нанесоха удар по къща и в Сумска област. Две малки деца са ранени.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че все още няма определена дата за следващия кръг от мирни преговори за Украйна. Той посочи, че разговорите вероятно ще се проведат скоро.