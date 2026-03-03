БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марк Рюте: Ударите срещу Иран се ползват с „широка подкрепа" в Европа

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Марк Рюте
Снимка: БТА
Ударите, предприети срещу Иран от Съединените щати и Израел, се ползват с "широка подкрепа" в Европа, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който е на посещение в Република Северна Македония, предаде Франс прес.

"Ясно разбрах, че елиминирането на ядрения капацитет, неутрализирането на капацитета на балистичните ракети, както и изчезването (на върховния лидер на Иран) Али Хаменей, се приветстват от много от моите колеги в НАТО", заяви Рюте на съвместна пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова.

Той подчерта, че северноатлантическият алианс "няма участие в това", но добави, че "мисля, че всички сме по-добре сега, когато той (Хаменей) е мъртъв и ядрените и балистични способности (на Иран) са подложени на удари и намаляват постепенно".

От своя страна Силяновска-Давкова заяви, че посещението на генералния секретар на НАТО в Скопие в момент на геополитическа несигурност и глобално напрежение е потвърждение за важността на съюзническата солидарност и споделената отговорност на алианса, предаде МИА.

"Като надежден съюзник, ние изпълняваме плана за инвестиции в отбраната. Подчертавам, че не става въпрос за проценти и числа, а за инвестиция в обща отбрана и сигурност. Ние активно допринасяме за отбранителната позиция на НАТО и по този начин демонстрираме, че сигурността е споделена отговорност", изтъкна тя.

Сияновска-Давкова подчерта, че най-голямата гаранция за мир и сигурност в Западните Балкани е бързата и пълна интеграция в ЕС и добави, че очаква на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара да бъде обърнато специално внимание на ситуацията със сигурността в Западните Балкани предвид настоящите предизвикателства.

Никой не е сам в НАТО, подчерта от своя страна Марк Рюте, цитиран от "Независен вестник". "Нашият ангажимент за регионална стабилност е ясен – няма да позволим да се появи вакуум в сигурността. НАТО е ангажирана да защитава всички свои съюзници, откъдето и да идват предизвикателствата. Знам, че можем да разчитаме на Северна Македония да изиграе своята роля", посочи той.

Генералният секретар на НАТО нарече Северна Македония "верен и ценен съюзник в НАТО", който допринася за сигурността на източния фланг на алианса.

"Северна Македония отделя над 2 процента от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Това е огромен напредък и страната полага усилия, за да достигне 5-те процента, както беше договорено. Трябва да увеличим приноса си за отбрана и да сме напълно подготвени за дейностите на НАТО“, каза Рюте, който също така приветства подкрепата на страната за Украйна.

Той изрази благодарност към заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е бивш министър на отбраната на Северна Македония, като я нарече "отличен избор" за тази длъжност в НАТО и подчерта, че работи с нея "с особена гордост".

#Конфликтът в Близкия изток #Северна Макдония #Марк Рюте

