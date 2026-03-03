Топло време в първите дни от март

Преди обяд облачността ще е значителна. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб вятър от север. След обяд в Източна България вятърът временно ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 10° в Североизточна България до 17° в югозападните райони, по Черномоерито - между 7°-9°, в София - около 13°.

По Черноморието също преди обяд ще бъде облачно, но след обяд облачността ще намалее и ще има и слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° - 12°. Температурата на морската вода е от 4° - 5° по северното крайбрежие до 6° - 7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините преди обяд облачността ще е значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

И през следващите дни ще остане сравнително топло за месец март с минимални температури между 0° и 5° и максимални - между 12° и 17°. В сряда времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от юг. Към края на деня от югозапад ще започне увеличение на високата облачност.

В четвъртък и петък облачността ще е предимно значителна, от запад на изток на места ще превали слаб дъжд, в планините над 1600-1700 м - слаб сняг. Вятърът ще се ориентира първо от северозапад, а впоследствие и от север-североизток и тогава ще прониква студен въздух.

През нощта срещу събота облачността ще намалее и през почивните дни ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб от североизток. Температурите ще се понижат и минималните в цялата страна ще са отрицателни, а максималните - между 7° и 12°.