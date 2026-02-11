БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нетаняху във Вашингтон: Иран в центъра на дискусиите

Ива Стойкова от Ива Стойкова
По света
Тръмп изрази увереност, че Иран иска да сключи сделка с Вашингтон за своите ядрени и ракетни програми

Снимка: БТА
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху пристигна във Вашингтон за среща с президента Доналд Тръмп.

Иран ще бъде в центъра на разговорите. От кабинета на Нетаняху съобщават, че се очаква той да представи резултати от израелското разузнаване, че Техеран е възобновил програмата си за балистични ракети.

Президентът на Съединените щати изрази увереност, че Иран иска да сключи сделка с Вашингтон за своите ядрени и ракетни програми.

"Би било глупаво", ако не го направи, каза Тръмп пред американската телевизия "Фокс Бизнес". В друго интервю за израелската телевизия Тръмп заяви, че ако не бъде постигнато споразумение, Вашингтон ще бъде принуден да предприеме много крайни мерки.

