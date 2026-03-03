БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
София има нов зам.-кмет по „Околна среда“

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
столичната община
Кметът на София Васил Терзиев назначи инж. Николай Неделков за заместник-кмет по направление „Околна среда“ в рамките на въведената нова управленска структура на Столична община. Бившият директор на Столичния инспекторат встъпва в новата си длъжност на 4 март. Раздялата с досегашния заместник-кмет Надежда Бобчева е по взаимно съгласие.

„Работата на инж. Неделков в Столичния инспекторат и по време на кризисния щаб показа професионализъм, принципност и ефективност. Затова му гласувам доверие да поеме направление „Околна среда“ в този важен момент за града“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус върху управлението на отпадъците и повишаване на ефективността в сектора. Темата „отпадъци“ изисква засилен, постоянен и оперативен контролен фокус, което налага адаптиране на управленския модел в направление „Околна среда“.

#Васил Терзиев #София

