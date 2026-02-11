След големия пожар - започва разчистването на Пирин

Започна разчистването на щетите след големия летен пожар в Пирин. Над 40 000 декара засегнати територии трябва да бъдат обработени и подготвени за възстановяване.

„В момента целта на горските служители е да се освои повредената дървесина, защото вече има забелязани нападения на корояди, падане на кората и дървесината ще стане некачествена“, заяви инж. Росен Янев от Държавно горско стопанство – Струмяни.

По данни на стопанството само на територията на Струмяни има над 120 000 кубика повредена иглолистна дървесина и около 10 000 кубика широколистна. По думите му на година по горско-стопански план добиваме 20 хиляди кубика.

Според него разчистването може да отнеме около две години, но възстановяването ще бъде дълъг процес. „Да се възобнови територията, иначе изчистването за две години, мисля, че ще се справим“, каза още той.