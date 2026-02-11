Заради случаят "Петрохан": Опозицията иска изслушване на МВР и службите

Очаква се случаят "Петрохан" да стане основна тема сред депутатите в Народното събрание.



От ПП-ДБ, "Възраждане" и АПС поискаха изслушване на МВР и службите, както и предоставяне на всички документи и доклади от ДАНС и прокуратурата за дейността на „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов настоява да бъдат изслушвани главният секретар на МВР Мирослав Рашков и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Идеята е това да се случи на съвместно закрито заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност.