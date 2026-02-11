БНТ
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
09:39, 11.02.2026
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
09:29, 11.02.2026
Чете се за: 04:30 мин.
Олимпийско утро 11.02.2026 г.
09:10, 11.02.2026
Спорт
09:07, 11.02.2026
Преди наградите "Оскар": Традиционен обяд на номинираните
08:07, 11.02.2026
Войната в Украйна: Избори и референдум през пролетта?
07:53, 11.02.2026
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
07:46, 11.02.2026
Разходка из Кортина д'Ампецо, определян като...
07:31, 11.02.2026
Месец след трагичния инцидент на Витоша - опасни дървета...
07:20, 11.02.2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
07:19, 11.02.2026
Опасен подлез при жп гара "Искър" - разбит и без...
ТОП 24
1
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...
2
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
4
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
5
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
6
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Най-четени
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Още от: Други спортове
Добре дошли в музея на Ливиньо и Трепале
Разходка из Кортина д'Ампецо, определян като "най-красивото място на света"
07:46, 11.02.2026
Чете се за: 02:25 мин.
Интрига до последната стотна: Гледайте супергигантския слалом при мъжете по БНТ 3
07:00, 11.02.2026
Чете се за: 00:32 мин.
Четири българки на старт в индивидидуалното състезание в биатлона на 15 км, гледайте по БНТ 1 и БНТ 3
06:50, 11.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Гледайте Словакия - Финландия от олимпийския турнир по хокей на лед по БНТ 3
01:40, 11.02.2026
Чете се за: 00:35 мин.
Кулминацията при танцовите двойки в ефира на БНТ 1
01:00, 11.02.2026
Чете се за: 00:32 мин.
Водещи новини
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
09:15, 11.02.2026
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев
08:33, 11.02.2026
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер
06:13, 11.02.2026
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заради завишени сметки за ток: Енергийният министър и шефът на КЕВР на изслушване в парламента
06:16, 11.02.2026
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия
06:07, 11.02.2026
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Войната в Украйна: Избори и референдум през пролетта?
08:07, 11.02.2026
Чете се за: 00:37 мин.
По света
НА ЖИВО: НС обсъжда мултифондов модел в пенсионното осигуряване и...
09:04, 11.02.2026
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
07:53, 11.02.2026
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
