Манол Генов разказва, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Разходка из Кортина д'Ампецо, определян като "най-красивото място на света"

от БНТ , Репортер: Илиян Енев
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Зимна картина, оставяща те без дъх.

разходка кортина дампецо определян красивото света
Кортина д'Ампецо, градът, който живее в ритъма на Зимните олимпийски игри. Красота, която човешкото око трудно може да асимилира. Великолепна зимна картина, към която никой не може да остане безучастен. Усещане за природно изящество, оставящо те без дъх.

Впечатлението ни е затвърдено от следната сентенция - "най-красивото място на света". Тези думи изрича най-успешната жена в историята на италианските ски Дебора Компаньони. Градът се намира в североизточна Италия, в сърцето на Южните Алпи. Разположен е на 1211 метра надморска височина и е важен зимен курорт. Любопитното е, че в Кортина е трябвало да се проведат Зимните олимпийски игри през 1944 година, които обаче са отменени заради Втората световна война. Все пак 12 години по-късно тук се състоят седмите Зимни олимпийски игри. Някои от съоръженията, построени тогава, отново приемат състезание и сега.

След спортовете, на които зрителите могат да се насладят в Кортина, са и женските алпийски ски. Състезанията са на легендарната писта "Олимпия де ла Тофане". За първи път там през 1956-а се провежда мъжкото спускане, а през годините до момента пистата е домакин на много състезания от Световната купа.

Центърът "Еудженио Монти", където са състезанията по бобслей, скелетон и шейни е на стойност 118 милиона евро. Наречен на името на бивш италиански шампион по бобслей, центърът е на мястото на първоначално построения такъв през 20-те години на миналия век, като работата по него беше завършена за малко повече от година. Спортистите имаха възможност да тестват новия улей в рамките на седмица.

За нас просто остава да се насладим на качествени и оспорвани състезания, които ще ни накарат да съпреживеем емоциите от 25-те Зимни олимпийски игри.

Вижте материала на Илиян Енев във видеото!

