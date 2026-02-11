Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов разказа в "Денят започва", че представители на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ са влизали през 2022 г. въоръжени в екоминистерството.

"Тази Национална агенция (бел. ред. „Национална агенция за контрол на защитените територии“) е пълен парадокс и споразумението, което е сключено с нея съвсем в разрез с всички правила искам да кажа, че е сключено, без нито едно иницииращо писмо, без становища от правна дирекция от министерството. Абсолютно някой си намисля, сключва едно споразумение, аз слушах колегата (бел. ред. бившият екоминистър Борислав Сандов) - те били членове на Europarc. Не, те не са членове на Europarc, направих си труд да извадя регистрацията им от Europarc, тя се е случила половин година, след като е било сключено това споразумение. Така че да не бъркаме датите и реда на нещата. Това е споразумение, с което се вменяват контролни функции на тази неправителствена организация. Друг е въпросът, че носи името "Национална" - изключително подвеждащо. Не вярвам от Europarc да са се подвели, когато са кандидатствали там, след половин година и са регистрирани. Ето това е точно регистрацията на тази агенция, която намерих в техния сайт."

Генов обясни, че в България Природен парк "Централен Балкан" е член на Europarc отдавна, като чрез членство в тази организация вероятно е можело да се кандидатства за финансиране на европейски проекти.

"Целта на тази организация е именно тази. Ние нямаме информация до момента дали тази "Национална агенция за контрол на защитените територии" е ползвала такива средства от оперативна програма на министерството - не е ползвала такива средства. Явно хората са имали някакви надежди, очаквания по отношение на изпълнение на такива бъдещи проекти, които не са се случили."

Манол Генов отбеляза, че много екоминистри са правили опити за прекратяване на споразумението с НПО-то от "Петрохан".

"Всички министри след това, мога да започна от служебния министър Росица Карамфилова, която по това време е предприела действия за прекратяване на това споразумение. Изпращали са нотариални покани. Целта на колегите и най-смущаващото е било това, че това споразумение стои на тяхната интернет страница. Колегите са били информирани точно от там. Те не са знаели за това споразумение. И тогава г-жа Карамфилова, като министър, започва действия. По отношение на проверки, опит за връчване на нотариална покана, мисля, че някои от софийските райони беше адресът, където при връчването има протокол, че такова лице не живее тук."

На въпрос защо е било толкова трудно да се прекрати това споразумение, Манол Генов отговори:

"Защото тези хора не могат да ги намерят или отказват. Още в коридорите на министерството се говори, когато са били поканени, изненадващо влизат и въоръжени в министерството. Тогавашният зам.-министър на околната среда, 2022 г. през лятото се е случило. Разказали са ми очевидци. Мисля, че Ивайло Иванов е влизал и други хора е имало с него. Всички министри са правили опити за прекратяване."

До край на споразумението се стига след проверка през април 2025 г.

"Където е връчено и посмо, с което се стига до едностранно прекратяване. В края на 2022 г. същата г-жа Карамфилова като министър с едно и също писмо сезира Върховна касационна прокуратура и дирекция на полицията. Имало е досъдебно производство, което от ВКП се прехвърля в СГП, но това е било по оплаквания и различни сигнали."

Генов подчерта: "Спекулации са, че те са давали някакви сигнали за нарушение на екологичното законодателство."

"В нашите масиви нямаме нито един сигнал, подаден от тази неправителствена организация към вчера. Опити за нелегитимни споразумения няма за сега, освен този. Нямаме как да имаме информация дали на други места такива НПО-та се занимават с подобен вид дейност. При проверките на тази организация не е констатирано, че те са извършвали такъв вид дейности."

По отношение на предположенията за дървена мафия, Генов коментира:

"Контролът на сечта не е наша дейност, в този район, понеже природата е такава, толкова е недостъпна, че природата сама се пази и до колкото ми бе споделено от 2022 г. там разрешения за сеч не са издадени. Изклютелно е сложно, икономически нерентабилно и неизгодно, така че и уверенията на колегите от Министерството на горите, че няма сигнал за незаконна сеч при тях."

Екоминистърът съобщи добра новина.

"Състоянието на всички значими водоеми, язовирите, които се контролират от нас е изключително добро, с около 15-18% запасите са повече, така че с тези валежи и с това снеготопене, което очакваме, мисля да има една по-спокойна година през следващото лято, което се задава и за земеделци, и ца енергетика, и за всички, които ползват води."

На въпрос има ли Министерството на околната среда и водите ресурс да извършва своята дейност без да делегира правомощия на НПО-та, Генов отговори: