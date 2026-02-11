Войната в Украйна: Президентските избори и референдум през пролетта?

Украйна е започнала да планира президентски избори заедно с референдум за евентуално мирно споразумение с Русия.



Президентът Володимир Зеленски ще обяви план за насрочването на двете гласувания на 24 февруари. Това съобщи британското издание "Файненшъл Таймс".

Изданието се позовава на украински и европейски официални представители. Според тях този ход идва на фона на силен натиск върху Киев от страна на Белия дом да организира и двата вота до 15 май или в противен случай ще загуби гаранциите за сигурност, предложени от Съединените щати.

Провеждането на избори би било драматичен политически завой за Зеленски, който многократно заяви, че подобен вот е невъзможен, докато страната е във военно положение, милиони украинци са разселени, а около 20% от територията е под руска окупация, отбелязва още "Файненшъл Таймс“.