БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Запази
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
Слушай новината

Случаят "Петрохан" е на фокус и в парламента. Постъпило е писмо от министъра на вътрешните работи Даниел Митов, че няма да може да присъства на заседанието на Народното събрание от 11 до 13 февруари.

Така депутатите ще изслушат заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов, директора на Главна дирекция национална полиция, началника на отдел „Криминална полиция“, председателя на ДАНС и представители на Държавната агенция за закрила на детето. До напрежение се стигна още в началото на заседанието след остра декларация на лидера на "Възраждане" по адрес на ПП-ДБ.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Случаите, свързващи въпросните жълтопаветни партийци с брутални перверзии, убийства, оръжие, наркотици и педофилия не са един, не са и два. Парите и властта на ПП-ДБ и организираната престъпна мрежа около тази политическа секта."

Председателстващият пленарното заседание Костадин Ангелов направи забележка.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "....са толкова големи, че им позволяват да се измъкват всеки път.

Костадин Ангелов - председателстващ: "За използваните думи във вашата декларация - да не ги повтарям от трибуната ви налагам забележка."

Манол Пейков - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Преди седмица бях изгонен тук затова, че залях един от колегите на току що появилия се на трибуната с чиста прозрачна вода. Ако аз трябва да бъда изгонен затова, господина, който току що говори, трябва да бъде изгонен не от залата, а от планетата. Той е клеветник и използва думи, които са абсолютно недопустими на тази трибуна."

Тошко Йорданов - председател на ПГ на ИТН: " За Петрохан - отвратителна история. За съжаление сериозни съмнения за протекции от държавата тогава в лицето на министъра на околната среда и водите Сандов, в лицето на Николай Денков - министър на образованието, в лицето на Бойко Рашков - МВР министър, в лицето на Надежда Йорданова - министър на правосъдието, защото за няколко дена това НПО минава цялата административна проверка за отрицателно време."

Радостин Василев - МЕЧ: "За мен, за да се случи шест трупа, едно на дете в България, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата. Оттам нататък няма да правя в момента някакви внушения политически, защото аз не знам истината, но знам, че моето 15-годишно дете няма да го пусна с някакви хора, в някаква къща в гората и няма да се чувствам спокойно, когато то е там с такива хора. Чух какво е правил Васил Терзиев, че ги е финансирал, при такива обществени данни г-н Терзиев трябва да си подаде най-малкото оставката като кмет на София."

#случаят "Петрохан" # Народно събрание

Водещи новини

НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги
НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Две бъбречни трансплантации за извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска" Две бъбречни трансплантации за извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и Радев
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След консултациите при президента: Предстои Илияна Йотова да избере...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Войната в Украйна: Избори и референдум през пролетта?
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ