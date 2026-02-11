Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"

Случаят "Петрохан" е на фокус и в парламента. Постъпило е писмо от министъра на вътрешните работи Даниел Митов, че няма да може да присъства на заседанието на Народното събрание от 11 до 13 февруари.



Така депутатите ще изслушат заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов, директора на Главна дирекция национална полиция, началника на отдел „Криминална полиция“, председателя на ДАНС и представители на Държавната агенция за закрила на детето. До напрежение се стигна още в началото на заседанието след остра декларация на лидера на "Възраждане" по адрес на ПП-ДБ.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Случаите, свързващи въпросните жълтопаветни партийци с брутални перверзии, убийства, оръжие, наркотици и педофилия не са един, не са и два. Парите и властта на ПП-ДБ и организираната престъпна мрежа около тази политическа секта."

Председателстващият пленарното заседание Костадин Ангелов направи забележка.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "....са толкова големи, че им позволяват да се измъкват всеки път.

Костадин Ангелов - председателстващ: "За използваните думи във вашата декларация - да не ги повтарям от трибуната ви налагам забележка."

Манол Пейков - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Преди седмица бях изгонен тук затова, че залях един от колегите на току що появилия се на трибуната с чиста прозрачна вода. Ако аз трябва да бъда изгонен затова, господина, който току що говори, трябва да бъде изгонен не от залата, а от планетата. Той е клеветник и използва думи, които са абсолютно недопустими на тази трибуна."

Тошко Йорданов - председател на ПГ на ИТН: " За Петрохан - отвратителна история. За съжаление сериозни съмнения за протекции от държавата тогава в лицето на министъра на околната среда и водите Сандов, в лицето на Николай Денков - министър на образованието, в лицето на Бойко Рашков - МВР министър, в лицето на Надежда Йорданова - министър на правосъдието, защото за няколко дена това НПО минава цялата административна проверка за отрицателно време."

Радостин Василев - МЕЧ: "За мен, за да се случи шест трупа, едно на дете в България, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата. Оттам нататък няма да правя в момента някакви внушения политически, защото аз не знам истината, но знам, че моето 15-годишно дете няма да го пусна с някакви хора, в някаква къща в гората и няма да се чувствам спокойно, когато то е там с такива хора. Чух какво е правил Васил Терзиев, че ги е финансирал, при такива обществени данни г-н Терзиев трябва да си подаде най-малкото оставката като кмет на София."