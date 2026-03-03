БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕС ще финансира частично операции по репатриране на европейски граждани от Близкия изток

Европа - Европейски съюз - Брюксел
Снимка: БТА
ЕС започна да помага на държавите членки да евакуират част от гражданите си, блокирани в Близкия изток заради войната, започнала с американско-израелските удари срещу Иран. Това съобщи днес за АФП еврокомисарят по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и действията при кризи Хаджа Лабиб.

Италия, Словакия и Австрия задействаха Механизма за гражданска защита на ЕС, който позволява частично финансиране на операциите по репатриране, уточни тя.

"Италия бе първата, активирала механизма", който предвижда европейска финансова помощ за държавите членки, които поискат такава, обясни тя.

Италианските власти предвиждат полети за репатриране на италиански граждани от Египет и Йордания. Словакия поиска помощ от Брюксел за финансиране на два полета от Аман за Братислава, предвидени за утре и за четвъртък. Австрия също задейства механизма за гражданска защита, като за момента се готви евакуация на по-малко от 100 души.

ЕС финансира 75 на сто от цената, ако най-малко 30 процента от пътниците са от различна националност от тази на държавата, отправила искането. Ако пропорцията е под 30 процента, се финансира 50 на сто от цената.

Малък брой пътнически самолети подновиха полетите до някои зони в Близкия изток, но ситуацията остава много сложна след анулирането на 19 000 полета за 4 дни.

Няколко страни, включително Франция и Германия, започнаха или се подготвят да започнат евакуация на свои граждани с чартърни полети.

#Конфликтът в Близкия изток #европейски граждани #ЕС

