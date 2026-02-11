БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:27 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Необичайно топло до неделя, застудяване от понеделник

Времето ще е приказно, облачността ще продължи да намалява, вятърът ще е южен и бързо ще се затопли. Забележителното изключение прави Северозападна Българияя - там ще остане облачно и мъгливо през целия ден, а и температурите ще са една идея по-ниски. В останалите райони ще са между 4° и 9°, В София - около 7°.

Затоплянето ще продължи и утре, но ще има валежна обстановка. Още тази нощ в Южна България ще завали дъжд, по-съществено в Родопите. Минималните температури ще са положителни - между 0° и 5°, в София – около 0°.

Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°, в София – около 10°. Валежите - в Южна Българияя ще продължат и през деня, след обяд ще обхванат и Източна. Обратно: в Западна и в Централна България облачността временно ще се разкъса. До вечерта валежите ще спрат, най-късно в Североизточна България, но само за да отстъпят на нова валежна обстановка, която през нощта срещу петък ще обхване Южна България.

В петък следобед ще е с 2-3° по-хладно, основната тенденция остава в посока затопляне и ще продължи до неделя. Тогава ще духа силен южен вятър и дневните температуири ще достигат 20°. Ще има валежи от дъжд - в петък ще са значителни в Рило-Родопската област и в Централна България.

В събота временно ще спрат, но вечерта отново ще завали. В неделя също ще дъждовно, ще прибавим и гръмотевици.

В понеделник и вятърът ще се ориентира от северозапад и температурите рязко ще се понижат. Валежите няма да отстъпят, а от северозапад на югоизток дъждът ще преминава в сняг.

