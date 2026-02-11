БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове

Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази
противодействие заплахата дронове предлага мерки
Слушай новината

Обединяване на държавния и частния сектор, развитие на системи за засичане и обезвреждане на дронове и създаване на общоевропейски център за противодействие на заплахите от безпилотни летателни апарати.

Това са мерките за повишаване на възможностите за реакция на страните от ЕС, които предложи днес Европейската комисия. Те предвиждат и промяна на правилата за използване на дронове, въвеждане на европейски етикет за безопасни дронове и системи с използване на изкуствен интелект за разпознаването им.

Европейската комисия предвижда и формирането на европейски екипи за бързо реагиране при извънредни ситуации, свързани с дронове.

#ЕК #дронове #Европейската комисия #мерки

