ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове

Обединяване на държавния и частния сектор, развитие на системи за засичане и обезвреждане на дронове и създаване на общоевропейски център за противодействие на заплахите от безпилотни летателни апарати.

Това са мерките за повишаване на възможностите за реакция на страните от ЕС, които предложи днес Европейската комисия. Те предвиждат и промяна на правилата за използване на дронове, въвеждане на европейски етикет за безопасни дронове и системи с използване на изкуствен интелект за разпознаването им.

Европейската комисия предвижда и формирането на европейски екипи за бързо реагиране при извънредни ситуации, свързани с дронове.