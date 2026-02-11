Станка Златева: Искам да развивам българската борба с български треньори

Председателят на БФ Борба Станка Златева коментира актуални теми покрай държавното лично първенство за юноши и девойки по борба.

„Мисля, че много добре се получи. На четири тепиха, всичко върви нормално. Няма напрежение“, каза Златева.

Тя коментира и решението на турнира на участват само състезатели с български паспорт:

„Това е отдавна искано решение. Треньорите по клубовете направиха подписка. Когато участват такива хора ние не можем да разчитаме на тях. Те идват, борят се на шампионата, но след това, дори и да станат първи, нито могат да влезнат в националния отбор, нито да представляват България. Само объркват сметките на другите състезатели“, добави председателят на БФ Борба.

Тя каза дали е имало интерес на състезателите с временен престой да вземат участие в турнира. „Идват много хора, които търсят работа тук. Ние не разчитаме на тези хора да представляват България. Те са временно пребиваващи, няма смисъл да участват на тези турнири. Могат да участва навсякъде другаде, но не и на държавни шампионати.

Тя коментира и наказанието на Иво Илиев от две години.

„Аз предложих да бъде една година наказанието, за да можем да задържим този състезател по някакъв начин. Но, много са въпросите, които не са ясни защо се случват. Грозни сцени. Накрая, с общо решение се реши наказанието да е две години. Състезателите трябва да разберат – това е спорт, не сме дошли да се бием със съдиите или с когото и да било. На тепиха трябва да покажеш, че си по-добър.

Аз контакт с Иво Илиев няма как да имам, имам само заплахи, упреци, все едно аз съм била насреща и аз съм решила тази среща. Всичко, което се изписа по медиите, нито отговаряше на истината, нито на каквото и да било. Ние сме дошли на състезание, трябва да покажем по-цивилизовано отношение. Много малко хора имаме съдии в олимпийската борба. Трябва да имаме съдии в по-големи категории, които да ни представляват. Лошо ще е, ако нямаме.

Тя коментира и събитията около „недоволните“ Семен Новиков и Кирил Милов.

„Имаше три срещи. Имаше среща с г-н Ганчев с убеждение, че тези хора ще бъдат обгрижвани, че ще се работи с тях. Имаше среща със Семен, и с Кирил Милов. Предложиха им се същите условия. Ние сме отворили вратите, поканили сме ги. Федерацията е направила всичко те да се чувстват добре. Не мога да разбера каква е причината. Фарниев по-голям треньор ли е от Стоян Добрев? Казано е нещо – български треньори в националните щабове! Да го разберат веднъж завинаги. Ние искаме да развиваме българска борба с български треньори. И да накараме цялото следващо поколение да защитава България. Искаме български спорт. Не знам кое е трудното за разбиране. Аз си върша работата, ако на някого не му харесва да каже. Аз нямам проблеми, пенсията ми е голяма, направила съм своето. Аз от сутрин до вечер съм по залите. Аз искам да развивам този спорт, защото този спорт ме направи човек“, завърши Златева.

