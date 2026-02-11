БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вицепремиерът Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази
Вицепремиерът Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач
Слушай новината

За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач и ще има повече от един пътнически жп оператор. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при подписването на договорите с „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „Ивкони Експрес“ ЕАД за пътнически жп превози в страната. С отварянето на услугата за частни оператори, превозите трябва да стават все по-комфортни и по-точни за българските граждани, добави той.

„С подписването на тези договори успешно приключихме ключова реформа по ПВУ. Без точното и навременно изпълнение България рискуваше не просто забавяне, а реална загуба на инвестиции за нов подвижен състав по ПВУ“, подчерта Гроздан Караджов.

Той посочи, че остават още две много важни стъпки. Проектът на Закон за обществения транспорт е подготвен от Министерството на транспорта и съобщенията, приет от Министерския съвет и вече е внесен в парламента.

„Предстои да бъде разгледан в парламентарните комисии тази седмица и в пленарна зала още през следващата седмица, ако програмата на Народното събрание позволи. Очакваме също Министерството на електронното управление да одобри предоставеното от нас техническото задание за единния електронен билет“, каза още вицепремиерът.

По думите му държавата запазва ключовата си роля в железопътните превози - тя определя обхвата на услугата, стандартите за качество, контрола и финансирането. Подвижният състав също остава държавна собственост. „Подготвихме и проведохме процедурата при безпрецедентна публичност и прозрачност. Цялата документация беше изготвена под постоянен мониторинг и в координация с Европейската комисия. Това беше съзнателен избор, вместо да създаваме формално „българско решение“, което после да бъде оспорвано, ние изградихме модел, който е изцяло съвместим с европейската рамка“, подчерта вицепремиерът Караджов.

Той посочи, че следват най-важните 10 месеца, в които двата оператора трябва да подготвят системите си в пълен обем – да уредят въпросите с подвижния състав, да регламентират помежду си ясни процедури за взаимодействие, така че преходът да бъде плавен, а услугата след 13 декември – по-добра за пътника. „Най-важният ресурс в железниците обаче са хората. Процедурата предвижда 813 души от БДЖ да преминат към „Ивкони Експрес“ ЕАД при запазване на досегашните условия на труд.

„Това не са щатни бройки, а съдбите на професионалисти и най-вече, това са семейства“, подчерта Гроздан Караджов.

След проведена открита, конкурентна процедура, Западният регион, който обхваща 75% от всички железопътни превози в страната, се възлага на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. За останалите два региона – Северен (14% от превозите) и Южен (11% от превозите) – на първо място в процедурата е класирано дружеството „Ивкони Експрес“ ЕАД. Договорите по трите лота са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.

#Ивкони Експрес # Гроздан Караджов #БДЖ

Последвайте ни

ТОП 24

Искат изслушване на службите в парламента по случая "Петрохан"
1
Искат изслушване на службите в парламента по случая...
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
2
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
3
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за случилото се
5
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Политика

Правителството одобри 1 800 000 евро за ремонт на храма "Покров Богородичен" в Кремиковския манастир
Правителството одобри 1 800 000 евро за ремонт на храма "Покров Богородичен" в Кремиковския манастир
Министерският съвет одобри 25 млн. евро за продължаване работата по ключови железопътни проекти Министерският съвет одобри 25 млн. евро за продължаване работата по ключови железопътни проекти
Чете се за: 01:30 мин.
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
Чете се за: 01:22 мин.
Премиерът Росен Желязков ще участва в неформална среща на Европейския съвет Премиерът Росен Желязков ще участва в неформална среща на Европейския съвет
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Кабинетът в оставка прие ключови решения в сектор "Сигурност и отбрана" Кабинетът в оставка прие ключови решения в сектор "Сигурност и отбрана"
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл" Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл"
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ) Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска" Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ "Александровска"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно...
Чете се за: 04:35 мин.
Политика
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ