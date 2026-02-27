Цената на природния газ за март се повишава с по-малко от процент, реши КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за мeсец март в размер на 32,60 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщи регулаторът. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената от Комисията цена е по-благоприятна за потребителите в сравнение с първоначалното заявление на обществения доставчик.

Утвърдената цена от 32,60 евро/MWh е с близо 27 на сто по-ниска в сравнение с година по-рано - през март 2025 г., когато беше в размер на 44,78 евро/MWh (87,58 лв./MWh).