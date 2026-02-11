Атанас Фурнаджиев: Надявам се на още медали

Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев е уверен, че българският национален отбор е способен на големи успехи и медалът на Лора Христова го доказва.

Тя спечели бронзовото отличие в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

"Честито на всички, този медал е за целия отбор, за цяла България. Това е плод на един труд от няколко години, който целия отбор положи със страхотни лишения и много тренировки. Надявам се да даде тласък на останалите състезатели, да повярват в себе си, да повярват, че могат, че са добре подготвени, защото както мъжете, така и жените са подготвени и могат да вземат медал. Аз лично се надявам на още медали", сподели той след състезанието в интервю за БНТ.

Фурнаджиев коментира и решението на Благой Тодев да се оттегли от спорта.

"Благой Тодев, ако беше направил чиста стрелба, беше 11-и. От 11-о до първо място не е толкова голяма разликата. Така че той е подготвен, независимо от вируса, който изкара и независимо от настроението му, което вчера беше минорно", допълни президентът на централата.

Фурнаджиев благодари на целия отбор, положил много труд.

"Разбира се, че се гордея, гордея се с целия отбор. Това е плод на една дълга подготовка, много лишения и много труд. Затова им благодаря", добави той.

Вижте цялото интервю във видеото.