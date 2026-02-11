Мария Здравкова: Лора Христова е най-добрата ми приятелка и с нея сме целогодишно заедно

Българската биатлонистка Мария Здравкова сподели радостта си, след като нейната най-добра приятелка Лора Христова спечели бронзовия медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Двукратната участничка на олимпийски игри разкри, че винаги е вярвала в способностите на нейната съотборничка.

"Винаги съм вярвала в Лора. Не е тайна, че тя е един от най-близките ми хора изобщо, най-добрата ми приятелка. На финалната обиколка масажистът ми каза, че имаме медал и сълзите ми просто тръгнаха. Аз го чувствам много лично този медал. Ние сме постоянно заедно, целогодишно заедно, тренираме заедно, трудим се заедно. Много съм щастлива. Това е, за целия отбор, един тласък и мотивация. Знам колко труд са положили всички и колко могат абсолютно всички. Много съм щастлива", сподели тя след състезанието в интервю за БНТ.

Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев също отличи успеха на българската националка.

"Когато са заедно, единият дърпа другия. Миналата година Милена беше звездата, тази година Лора направи чудото. Това не е случайно", добави той.

Здравкова разказа за първата прегръдка с Христова след спечеления медал.

"Прегърнахме се и започнахме да плачем. Ние всичко сме си казали. Преди старта, след всички стартове, всичко сме си казали. Така че, само я поздравих и казах, че я обичам", сподели Здравкова.

Вижте цялото интервю във видеото.