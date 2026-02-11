БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 02:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и референдум в Украйна до 15 май

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
За Зеленски това ще е ход назад, след като вече почти две години обясняваше, че по време на война вот не може да има

идва краят войната файненшъл таймс избори референдум украйна
Снимка: АП/БТА
Президентски избори и референдум за край на войната до 15 май - такива условия са поставили Съединените щати на Украйна, твърди изданието "Файненшъл таймс". И добавя, че това ще бъде съобщено от президента Володимир Зеленски на 24 февруари - четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Вижте реакциите на Киев и Москва по темата на фона на поредните масирани руски удари, при които загинаха три деца.

Харковска област, град Богодухов. След пряко попадение на руски дрон в жилищна сграда умират четирима - 34 годишен мъж и три деца - две момчета на по една година, и момиче - на 2. Сред ранените е 35 годишна бременна жена. В града е обявен тридневен траур в памет на жертвите.

На този фон "Файненшъл Таймс" твърди, че Съединените щати притискат Украйна да приключи преговорите за мир с Русия. Според публикация до 15 май украинските власти трябва да организират президентски избори и референдум за условията за прекратяване на войната. В противен случай Киев ще се лиши от гаранциите за сигурност, които Вашингтон предоставя.

Украинските медии опровергават новината, позовавайки с на източници от властта, но самият Зеленски не отрича. От гаранции за сигурност, а не от дати, ще зависи решението за избори, коментираха от президентството. За Зеленски това ще е ход назад, след като вече почти две години обясняваше, че по време на война вот не може да има. В края на миналата седмица украинският президент заяви, че Вашингтон иска до юни да се сложи край на войната, за да може Доналд Тръмп да се концентрира върху предстоящите междинни избори през ноември. Социологическо проучване от януари показва, че 55% от украинците са "за" провеждане на референдум за евентуално мирно споразумение.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Докато Русия продължава да убива хора и да разрушава инфраструктурата ни, в активната дипломация няма да има доверие. Важно е това да бъде разбрано от всички партньори на Украйна - и в Съединените щати, и в Европа."

Според Кремъл трябва да се разчита на официални източници, а не на медийни публикации.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Имаме размяна на информация през медиите и от "някакви източници". Източник казал, че започва подготовка на избори, друг - пак от администрацията на Киевския режим, казва, че това не е така, опровергава тази информация."

Според първия дипломат на Русия - Сергей Лавров, край на войната в Украйна е възможен само след отстраняване на първопричините за нея. По думите му - формулата от Анкъридж, все още е в сила. По всяка вероятност в нея е заложено Украйна да предаде Донбас на Русия. Това е и един от основните въпроси, които остават нерешени между Киев и Москва. Според президента Володимир Зеленски, следващият тур мирни преговори ще бъде идната седмица в Съединените щати, но все още не е ясно дали Русия ще участва.

#"Файненшъл таймс" #войната в Украйна #Украйна #референдум #избори

