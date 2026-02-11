БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Норвежки биатлонист призна изневяра в ефир след като спечели бронз на Олимпиадата

Спорт
Снимка: БТА/Архив
Олимпийски медал или медал на срама - норвежкият биатлонист Стурла Холм Легрейд с емоционален изблик веднага, след като спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 20 километра. Той се разплака в ефир и в опит за любовно обяснение призна, че е изневерил на приятелката си.

Стурла Холм Легрейд - биатлонист от Норвегия:" Има един човек, с който искам да споделя това отличие, въпреки че може би не гледа днес. Преди половин година срещнах любовта на живота си. Най-красивият и чудесен човек на света. И преди три месеца направих най-голямата си грешка и й изневерих, казах й за това преди седмица. Получих златен медал в живота си. Сигурен съм, че много други гледат на мен вече по различен начин, но аз имам очи само за нея."

Не знам какво ще постигна с това признание, продължава 28-годишният биатлонист и казва, че не е на себе си от една седмица. По-късно пред норвежки вестник Легрейд казва, че е искал да сложи всичко на масата и се надява бившата му приятелка все още да го обича. Отговор има - пред норвежки вестник любимата на биатлониста, запазвайки анонимност казва, че дори и да й декларират любов пред целия свят, трудно е да се прости.




