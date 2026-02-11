Лора Христова след награждаването: Много съм щастлива, че успях да взема бронз, за мен означава много

Лора Христова заяви, че е успяла да извоюва бронзовия медал в индивидуалното състезание на 15 км в биатлона на Зимните олимпийски игри, благодарение на стрелбата си. 23-годишната българка финишира за 42:20.1 минути, след като свали всичките 20 мишени при четирите си стрелби.

"За мен състезанието беше изцяло ментално и се опитах да остана фокусирана до последно", каза Христова пред БНТ.

Запитана какво означава за нея олимпийската шампионка в биатлона Екатерина Дафовска да й връчи медала тя отговори:

"Изключително щастлива бях, че именно тя беше на награждаването, преградката, която ми даде. И се радвам, че успях да додеса още един медал от зимни олимпийски игри на България."

"Много съм щастлива, че успях също да взема бронз и да донеса още един медал. За мен означава много. Първият ми медал в живота беше бронзов и сега първият медал в биатлона, откакто съм професионален биатлонист, също е бронзов. Днес също бях стартов номер с рождената ми дата и това е един много специален ден за мен", разкри тя.

На въпроса имала ли е добро предчувствие преди самото състезание, тя отговори:

"Не, старах се да нямам никакви очаквания. Целта е да надграждам. Надявам се, всеки един старт да се справям все по-добре. Искам да ви благодаря на всички за подкрепата."

Вижте интервюто във видеото!